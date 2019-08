Canciller realza nexos de Cuba con Estados insulares del Pacífico

La Habana, Cuba. – Cuba concede alta prioridad a sus relaciones de amistad y cooperación con todos los Estados insulares del Pacífico, aseguró el canciller Bruno Rodríguez.

Mediante un mensaje en Twitter, el titular de Relaciones Exteriores agradeció la invitación a una delegación cubana a la edición 50 del Foro de las Islas del Pacífico, previsto del 13 al 16 de agosto en la República de Tuvalu.

La delegación estará presidida por el director general de Asuntos Bilaterales de la cancillería, Emilio Lozada; el encuentro constituye el principal espacio de diálogo político de la región del Pacífico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.