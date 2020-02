Canciller de Rusia rendirá honores a Martí y Fidel

Santiago de Cuba. – El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, rendirá honores hoy al Héroe Nacional José Martí y al líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba.

En ese Monumento Nacional descansan los restos mortales del más grande pensador político hispanoamericano del siglo XIX y del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana.

Luego del tributo, el canciller ruso se reunirá con su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla para afianzar los tradicionales lazos de amistad que unen a ambos pueblos, precisamente cuando este año se cumplirán seis décadas del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países.

Ambos cancilleres conversaron en La Habana en julio, momento en el cual se manifestó el alto nivel de coincidencia en temas de la agenda internacional y la defensa de la paz.

