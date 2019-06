Canciller de Cuba comenzó visita a Santa Lucía

Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, arribó a Santa Lucía, la segunda parada de la gira que realiza por varios países del Caribe, que antecede a la realización de la VI Reunión Ministerial Caricom-Cuba.

El Canciller cubano expresó a través de Twitter que Cuba mantiene profundos lazos de amistad con Santa Lucía, y ambos países celebrarán este año el aniversario 40 del establecimiento de relaciones bilaterales.

Rodríguez llegó a la pequeña nación caribeña procedente de Trinidad y Tobago, donde se reunió con el Primer Ministro Keith Christopher Rowley, y constataron el buen estado de las relaciones entre los dos países.

De acuerdo con informaciones de la cancillería cubana, la VI Reunión Ministerial Caricom-Cuba será un marco propicio para fortalecer aún más las relaciones entre ambas partes, y buscar soluciones conjuntas a los problemas de mayor incidencia en la región.

