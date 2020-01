Canciller de Cuba aboga en México por revitalizar la CELAC

Ciudad de México. – El Ministro de Relaciones de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, abogó en México por revitalizar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

En distintas reuniones con Cancilleres y personalidades de la región que asisten a la ceremonia de instalación de la presidencia Pro Tempore de la CELAC que hoy asume oficialmente México, el jefe de la diplomacia cubana resaltó la importancia del organismo en aras de la integración.

A través de su cuenta en Twitter destacó el fraternal intercambio con Denis Moncada, canciller de Nicaragua, además, dio cuenta de un cordial encuentro con Felipe Sola, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Argentina.

El ministro del Exterior de Cuba llegó el martes a Ciudad de México al frente de la delegación de la Isla que participa en los dos eventos de la CELAC, una reunión ministerial y la ceremonia de instalación de la presidencia.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, continúa en México, como parte de su participación en la ceremonia de la Presidencia Pro Témpore de La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

En twitter, Rodríguez informó sobre su fraternal intercambio con el vicepresidente de Venezuela, Jorge Rodríguez, donde ambos representantes reiteraron el apoyo de Cuba a la nación bolivariana y a su gobierno.

El jefe de la diplomacia cubana conversó con su homólogo panameño, Alejandro Ferrer, con quien debatió sobre el buen estado de las relaciones entre ambos países, y la voluntad de continuar con los vínculos de cooperación, respeto y amistad.

La viceministra antillana de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez, Coordinadora Nacional de la CELAC, se reunió este miércoles con Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales de México.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.