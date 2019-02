Canciller cubano refuta palabras de Pompeo sobre referendo

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó hoy de calumnias las palabras del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien en un mensaje en la red social Twitter criticó la celebración del referendo constitucional.



Secretario de Estado de Estados Unidos calumnia a Cuba para desviar la atención de su fracaso en Venezuela. El pueblo cubano, libre y soberano, ratificó la Constitución con un 87 por ciento de los votos, escribió el jefe de la diplomacia de la isla en su cuenta de Twitter @BrunoRguezP.

El presidente Donald Trump obtuvo el 46 por ciento de los votos y tres millones menos que Hillary Clinton, añadió.

En otro mensaje, el titular de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la política injerencista del Gobierno de Estados Unidos.

El Secretario de Estado olvida que su país jamás ha hecho un referendo pero interviene en todos los del planeta. También en las elecciones de otros. El presidente Donald Trump podría someter a referendo la prohibición de viajar a Cuba que impone a sus ciudadanos, subrayó.

De acuerdo con datos preliminares de la Comisión Electoral Nacional (CEN), seis millones 816 mil 169 cubanos ratificaron la nueva Constitución, cifra que representa el 86,8 por ciento de quienes ejercieron su derecho al sufragio (siete millones 848 mil 343) y el 73,3 de los empadronados en la isla (nueve millones 298 mil 277).

En tanto, por el No votaron 706 mil 400 personas, el nueve por ciento de los que acudieron a las urnas y el 7,6 del total de electores, detalló la presidenta de la CEN, Alina Balseiro.

La nueva carta magna recoge cambios en la estructura del Estado, entre ellos la creación de los cargos de presidente y vicepresidente de la República y de primer ministro, en reemplazo del actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

El texto amplía los derechos de las personas con cuestiones como las garantías del debido proceso, el Habeas Corpus, la presunción de inocencia y la reinserción social de los privados de libertad.

Igualmente incluye varias formas de propiedad, entre ellas la socialista de todo el pueblo, la mixta y la privada.

Tomado de Prensa Latina

