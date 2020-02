Canciller cubano intercambia con su homóloga del Principado de Andorra

La Habana, Cuba. – El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo un encuentro con la ministra de Asuntos Exteriores del Principado de Andorra, Maria Ubach Font, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña.

En un ambiente cordial, ambos cancilleres dialogaron sobre el desarrollo de la agenda de la Conferencia Iberoamericana de cara a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Andorra en el mes de noviembre próximo.

Asimismo, evaluaron el positivo nivel de intercambio institucional, y constataron la voluntad de identificar áreas de interés común para impulsar las relaciones entre los dos Estados.

Según publica el sitio web CubaMinrex, el canciller cubano agradeció la posición de Andorra a favor del levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.