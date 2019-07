Canciller cubano felicita aniversario sandinista

Managua, Nicaragua. – El canciller cubano, Bruno Rodríguez, felicitó hoy al gobierno y pueblo de Nicaragua en el 40 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, y reafirmó la amistad y apoyo inquebrantables de Cuba.

En su cuenta en Twitter, Bruno Rodríguez, desde Managua, citó una frase del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz que expresa: El triunfo sandinista es la victoria frente a 150 años de dominación extranjera.

Rodríguez, destacó la visita del primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, a Nicaragua para participar en actividades por la efemérides, y el encuentro con su homólogo de Nicaragua, Denis Moncada y resaltaron el excelente estado de las relaciones bilaterales.

Los ideales marcan la lucha del pueblo de Nicaragua frente a las agresiones, amenazas e intereses injerencistas y de dominación de Estados Unidos, escribió el Canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.