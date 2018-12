Califican de hipócrita discurso de Estados Unidos sobre derechos humanos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó hoy de hipócrita y deshonesto el discurso de Estados Unidos contra la Isla en materia de derechos humanos.

Estados Unidos no tiene moral para hablar de Derechos Humanos, su discurso es hipócrita, deshonesto, de doble rasero, advirtió en Twitter, en un contexto de creciente hostilidad del gobierno norteamericano, cuyo secretario de Estado, Michael Pompeo, aprovechó previo al Día de los Derechos Humanos para atacar a la Isla.



Díaz-Canel agregó que no existe una violación más cruel, prolongada y masiva de los derechos humanos que el impuesto a Cuba durante casi seis décadas.

Asimismo, en la propia red social, el mandatario aseveró que mientras otros exportan armas y guerras, Cuba comparte conocimientos y servicios. y que nestros médicos y maestros han iluminado e iluminan regiones remotas; nuestra divisa es la solidaridad.

