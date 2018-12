Autoabastecimiento municipal en la mira de los diputados

Para alcanzar un mayor desarrollo del Programa de Autoabastecimiento Municipal es necesario revitalizar las estructuras de la Agricultura en los municipios, afirmó el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, en la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Agregó que es vital lograr que el sector agropecuario impacte más en la sustitución de importaciones, pues aún se gasta mucho en la compra de alimentos.

El Ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, expresó que para lograr entregar las 30 libras percápitas de viandas por persona que se propone el Programa de Autoabastecimiento es necesario estructurar las campañas de siembra balanceada.

Los diputados coincidieron en que aunque los rendimientos agrícolas no superan la media establecida y existe baja oferta de frutas y hortalizas, hoy existen resultados.

En la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio ambiente, a la que asistió el Miembro del Buró Político del Partido y Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Roberto Morales, se informó sobre la marcha del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático.

La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, dijo que a 18 meses de la implementación de la Tarea Vida el resultado más relevante es la demostración práctica de la efectividad de las playas recuperadas tras el paso del huracán Irma.

Las acciones del plan de Estado, dijo la titular, confirman que el 85 por ciento de las playas arenosas del país presentan indicios de erosión.

Anunció que se trabaja en una estación meteorológica integral en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la cual no solo medirá temas vinculados a la meteorología sino también a eventos sismológicos.

En la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior el diputado Rafael Ruiz dio una valoración durante el año de los resultados en la incorporación de los jóvenes al cumplimiento del Servicio Militar Activo.

En su informe señaló que el proceso de incorporación de los inscritos para cumplir ese deber sagrado de la Patria fue favorable en el completamiento de los asignados al MININT y las FAR, y señaló que más de mil jóvenes integraron el Servicio Militar Voluntario Femenino.

Leudis Tejeda, diputado por el municipio de Santiago de Cuba, señaló la necesidad de que la Federación de Mujeres Cubanas, junto con las organizaciones de masas, continúe insistiendo con las mujeres en la incorporación a las filas militares.

La diputada por Jibara, Maritza Salas, planteó que hay que trabajar más con la familia para lograr mayor concientización de la importancia de esa tarea para los jóvenes.

Los resultados de las visitas de fiscalización realizadas al desempeño de los jóvenes graduados de la enseñanza técnica y profesional que se encuentran en periodo adiestramiento fueron evaluados por los diputados en la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer.

La vicepresidenta de la Comisión, Yannara Concepción, informó que los parlamentarios visitaron 50 centros laborales en 9 provincias, y existen insatisfacciones con la ejecución del adiestramiento, tanto de egresados como de las instituciones que reciben a jóvenes.

Dijo que existen altas cifras de solicitudes de baja o traslado, que evidencian desconocimiento de las demandas laborales.

Trascendió que no siempre la atención del tutor va acompañada de un plan de adiestramiento, y no permiten al recién graduado ocupar plaza fija.

