Asume Abel Prieto como presidente de Casa de las Américas

La Habana, Cuba. – El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, acompañado por los viceministros Fernando Rojas y María Elena Salgado, presentó en la tarde de este lunes al escritor Abel Prieto como el nuevo presidente de la Casa de las Américas ante el Consejo de Dirección y los trabajadores, informó La Ventana, portal informativo de esa institución cultural.

Asimismo, se conoció que Marcia Leiseca, quien fundó junto a Haydee Santamaría la Casa de las Américas y fungió por varias décadas como su vicepresidenta primera, fue liberada de su responsabilidad.

Abel Prieto sustituye al poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar, quien se desempeñó como presidente de esa institución desde 1986 hasta su muerte, en julio pasado.

En la reunión, el nuevo presidente la de Casa de las Américas reconoció la labor de Retamar y el importante legado de la fundadora, Haydee Santamaría.

