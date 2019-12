Asiste Díaz-Canel a toma de posesión de nuevo gobierno en Argentina

Buenos Aires, Argentina. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabeza la delegación de la Isla que asiste hoy a la toma de posesión de Alberto Fernández como presidente de Argentina y Cristina Fernández como vicepresidenta.

En la jornada de este lunes, el jefe de estado cubano sostuvo un intercambio con empresarios argentinos a quienes agradeció por la constancia en sostener relaciones comerciales con Cuba a pesar de las presiones del bloqueo estadounidense.

En otro momento, Díaz-Canel se reunió con intelectuales y personalidades de la cultura de Argentina y se encontró con amigos de antaño de la Isla, como el recién nombrado ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El presidente cubano abogó por producir ideas que abran caminos al sendero de la justicia y la unidad de los pueblos, velando por salvaguardar la cultura en momentos tan difíciles.

La delegación cubana que visita Argentina, encabezada por Miguel Díaz-Canel, colocó este lunes una ofrenda floral al Monumento del General San Martín, una de las personalidades más destacadas de la guerra de emancipación americana.

Más tarde, en el Parque de la Memoria el presidente cubano colocó una flor en las tarjas que recuerdan a los dos diplomáticos cubanos desaparecidos durante la dictadura militar de Argentina y la delegación cubana lanzó flores al río en tributo a las víctimas del terrorismo de Estado.

En otro momento se celebró un acto para reafirmar la amistad entre ambos países donde Eugenia Méndez miembro del Movimiento de solidaridad con Cuba, evocó la dimensión latinoamericana de Fidel en la apertura de la cita.

Por su parte Díaz-Canel, a través de un discurso enaltecedor y valiente, dejó claro que No hay fuerza en este mundo que pueda separar a Cuba y Argentina.

