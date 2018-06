Arribó por Santiago de Cuba Jefe de Estado de la India (+Fotos)

El excelentísimo señor Ram Nath Kovind, presidente de la República de la India, llegó en la tarde de al aeropuerto internacional Antonio Maceo, de la provincia de Santiago de Cuba, para cumplimentar una visita oficial de trabajo.

Acudieron a darles la bienvenida Beatríz Johnson Urrutia, vicepresidenta del Consejo de Estado, y presidenta del gobierno en ese territorio; así como miembros de la embajada de la India en nuestro país.

El presidente de la República de la India, durante su estancia en la capital oriental, rendirá homenaje al líder histórico de la Revolución Fidel Castro, y en La Habana colocará una ofrenda floral a Mahatma Gandhi, figura central del proceso independentista de su país.

Sostendrá además conversaciones oficiales con el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel y firmará memorandos de entendimiento en la Isla.

