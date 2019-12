ANPP pone a disposición de los ciudadanos proyectos de leyes

La Habana, Cuba. – Previo a su discusión por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), ponemos a disposición de los ciudadanos, para general conocimiento, los siguientes proyectos de leyes. Las opiniones que se deseen trasladar, podrán ser enviadas a las direcciones electrónicas que en cada caso se indican.

– Proyecto de Ley de organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado

Correo electrónico: leyasambleanacional@anpp.gob.cu

–Proyecto de Ley de organización y funcionamiento de las asambleas municipales del Poder Popular y de los consejos populares

Correo electrónico: leyasambleamunicipal@anpp.gob.cu

