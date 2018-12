Analiza Pleno de la UJC labor juvenil en la producción de alimentos

La Habana, Cuba. – El aporte juvenil a la producción de alimentos, en busca de la seguridad y soberanía en esa esfera, centró los debates del VIII Pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, que concluyó este sábado en el Centro de Convenciones de Cojímar, en La Habana.

La batalla económica, el tema fue enfocado desde todos los ángulos y el análisis dejó claro que, aunque se avanza, falta un mundo por hacer, como también que la juventud resulta clave en ese desarrollo agropecuario.

Mucho se espera y precisa de los jóvenes, porque tienen los bríos, el talento, los conocimientos, enfatizó Ydael Pérez, viceministro primero de la Agricultura, presente en la sesión plenaria .

Con la mira puesta en la atención a los jóvenes vinculados a la producción de alimentos han unido fuerzas esos organismos y los movimientos y organizaciones juveniles y estudiantiles, y el Pleno reconoció los frutos de esa alianza.

