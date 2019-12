Ahorrar y ser eficientes siempre da ganancias, sentenció Presidente de Cuba

La Habana, Cuba. – En medio de la situación que atravesó el país con el combustible, por la actitud agresiva de Estados Unidos, varias medidas del período especial se rescataron, pero aunque estemos en mejores condiciones ahorrar y ser eficientes siempre da ganancias, sentenció hoy el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, el mandatario convocó a desterrar la mentalidad de despilfarro y los malos hábitos, e insistió en controlar mejor el combustible, optimizando la transportación de carga y fortaleciendo el trabajo de operación puerto-transporte.

Se refirió, además, a las inversiones en las fuentes renovables de energía, y cómo contribuye el trabajo a distancia al ahorro energético.

Hay que seguir sembrando conciencia de ahorro, porque con ella actuamos responsablemente, indicó Díaz-Canel, y acentuó que quien despilfarra no piensa como país.

Durante la sesión vespertina del trabajo en comisiones de la Asamblea Nacional, los diputados conocieron sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas a nivel de país para afrontar la situación energética, un debate al que asistió el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Elaine Moreno, Directora de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía, afirmó que las decisiones tomadas permitieron una reducción de las demandas en los picos diurno y nocturno.

En ese sentido, ejemplificó que hasta el 15 de diciembre, los resultados en el pico diurno mostraron una reducción de 188 megawatts, mientras que en el horario nocturno se logró disminuir 80 megawatts.

Sin embargo, llamó a los diputados presentes en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, a continuar fortaleciendo el accionar de los consejos energéticos municipales.

El enfrentamiento al robo de combustible fue otro tema abordado en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, que contó con la participación del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Se conoció que hasta octubre último se detectaron en el país más de 8 mil deficiencias, con una afectación económica superior a los 743 mil litros de combustible.

Entre las medidas para enfrentar esa situación, se destacó la aprobación de las normas relacionadas con la política del trabajo por cuenta propia en la transportación de pasajeros y carga, que entrará en vigor el próximo 5 de enero.

Esas normas establecen, entre otros aspectos, el uso obligatorio de la tarjeta prepagada de combustible para los transportistas privados, la prestación del servicio de transportación de pasajeros en dos modalidades, así como precios diferenciados, entre los que se encuentra el diésel a 8 pesos el litro.

Sobre los resultados de la fiscalización a las directivas implementadas para la recuperación de la ganadería bovina, debatieron hoy los diputados de la Comisión Agroalimentaria, que contó con la presencia del Titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo.

Al referirse al tema, Lazo afirmó que para lograr el desarrollo de esa rama, es necesario mejorar la genética de la masa ganadera, garantizar la alimentación de los animales, y mejorar la tecnología.

Expresó que es importante reconocer los avances alcanzados por la agricultura, aunque resaltó que hay que seguir trabajando, pues la Revolución necesita de la producción para resistir el cerco económico al que estamos sometidos.

Los diputados coincidieron en que es vital mejorar la contratación, el aseguramiento de alimentos, y agua a los animales, para desarrollar la ganadería bovina, sector más atrasado de la agricultura.

No podemos gastar más de los ingresos que se generan, porque comprometemos el futuro, afirmó la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, al intervenir ante la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.

Bolaños explicó que hubo una afectación en los ingresos, por lo que este año cierra con un déficit fiscal de 7 mil 29 millones de pesos, cifra superior a lo acordado por la ley, y que tuvo que ser aprobada por el Consejo de Estado hace unas semanas.

Para el año próximo, se planifican ingresos por unos 66 mil 291 millones, lo que significa un crecimiento del 11, 5 por ciento, en relación con 2019.

Ese presupuesto, que sigue siendo social, garantiza los servicios básicos de salud, educación, cultura, deportes y comunales, así como la continuidad de políticas sociales, la defensa del país y el orden interior.

Los resultados de la fiscalización y el control al cumplimiento de la Ley 118 de Inversión Extranjera en las actividades asociadas al turismo, comunicaciones, comercio interior y transporte, formaron parte de la agenda de la Comisión de Atención a los Servicios del Parlamento.

Trascendió que, aunque se aprecia una evolución en la atención a la inversión extranjera, persisten problemas con la preparación de los grupos negociadores, lentitud en la respuesta a requerimientos de potenciales inversionistas, y demoras en estudios de factibilidad.

Los diputados coincidieron en que a nivel de municipios, no hay suficiente conocimiento para generar proyectos en esas ramas de la economía, lo que se complica al no existir estructuras para atender el tema.

José Castañeda, de La Habana, insistió en la capacitación para garantizar el dominio de la Ley 118 y su utilización eficiente.

De enero a noviembre se han registrado 8 mil 503 accidentes de tránsito, con 541 fallecidos, y 6 mil 289 lesionados.

Así lo informó en la comisión de Defensa Nacional y Orden Interior, Roberto Rodríguez, jefe de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Revolucionaria, quien agregó que entre los factores esenciales que causan esos siniestros están los altos niveles de indisciplina.

Otra causa es la escasa percepción de riesgo, tanto de choferes como de peatones, independientemente de que se registra una disminución en las estadísticas de los indicadores en relación con el pasado año.

Señaló el jefe de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Revolucionaria, que la labor de enfrentamiento en la vía ha crecido en la aplicación de multas, decomisos de vehículos, suspensión y cancelación de licencias de conducción.

Al cabo de 25 años de la celebración de la IV Conferencia Mundial de ONU en Beijing, las mujeres cubanas son sujetos activos de derechos y protagonistas del desarrollo de la sociedad.

En la Comisión de atención a la juventud, la niñez y la igualdad de los derechos de la mujer, los diputados debatieron acerca de las conquistas que Cuba exhibe en autonomía económica, física y en la toma de decisiones.

La miembro del Consejo de Estado y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué, significó que cuando se comenzó a aplicar la plataforma de Beijing, el país por decreto delegó en la FMC para desarrollar las políticas relativas a la mujer.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, exhortó a no retroceder en las conquistas, y continuar trabajando por eliminar patrones culturales sexistas y discriminatorios, y consolidar una cultura de igualdad.

La transformación significativa en todos los ámbitos de la Educación Técnica y Profesional, fue destacada por los diputados de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en los debates previos al Cuarto Período de Sesiones de Asamblea Nacional.

El parlamentario Miguel Enrique Charbonet, reiteró que hoy se fortalece el trabajo conjunto entre las instituciones docentes y las entidades productivas, mediante convenios y contratos.

Destacó que se priorizan las prácticas laborales en las empresas y el desarrollo de aulas anexas, además de que se potencian las posibilidades de superación para Técnicos de Nivel Medio y Obreros Calificados.

Los diputados resaltaron la necesidad de mejorar la atención a los graduados por parte de las empresas, y promover su incorporación a estudios superiores, por la importancia que representan para el desarrollo del país.

