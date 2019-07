Abierta la Feria Arte en la Rampa

La Habana, Cuba. – Veinte años cumple la Feria de la Cultura Cubana Arte en la Rampa, abierta en el Pabellón CUBA, en La Habana y que cada verano se convierte en una de las opciones preferidas por el público en la capital cubana.

Esta edición se dedica a los 500 años de la fundación de La Habana, y a los 60 del triunfo de la Revolución, y además de la venta de productos de las industrias culturales se disfrutará de una variada programación artística.

Al grupo Síntesis correspondió este sábado iniciar los conciertos en el escenario central, donde hoy a las 11:00 de la mañana habrá un espectáculo para los niños y a las 05:30 de la tarde se presentará el trovador Diego Gutiérrez, mientras que en La Pérgola tendrá su espacio una peña campesina.

Dos exposiciones quedaron inauguradas en la feria: una con carteles de la Casa de las Américas por sus 60 años, y otra de jóvenes creadores titulada Reacciones.

