Canciller cubano expone vigencia del pensamiento de Fidel Castro

El canciller Bruno Rodríguez afirmó que el legado del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, constituye una guía en la defensa de la Isla caribeña.

Cuando un pueblo está unido como éste y tiene fe y tiene hombres que no lo van a traicionar, es un pueblo invencible; y a la Revolución nada ni nadie podrá vencerla. Su legado nos guía en la defensa de Cuba, escribió en Twitter el titular cubano de Relaciones Exteriores.

También, al igual que el Líder histórico de la Revolución, expresó que salvar el planeta es nuestro deber con las futuras generaciones, al exponer su preocupación por los efectos del cambio climático.

Mediante su twit, Bruno Rodríguez alertó sobre este tema al referir que la pérdida de la biodiversidad y el equilibrio natural de los ecosistemas es alarmante y que un millón de especies, actualmente, están en peligro de extinción.

