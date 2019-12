Yaimé Pérez e Ismael Borrero, mejores atletas de Cuba en 2019

La Habana, Cuba. – La discóbola Yaimé Pérez y el luchador del estilo grecorromano Ismael Borrero, fueron seleccionados hoy como los mejores atletas de Cuba en 2019, en la rama femenina y masculina, respectivamente.

Pérez, ganadora del título en el Campeonato Mundial de atletismo en Doha, en la final de la Liga del Diamante y en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, recibió 127 votos para llevarse esa distinción por segunda ocasión de manera consecutiva.

En el caso de Borrero, elegido recientemente el más destacado gladiador cubano del presente año, conquistó el oro en la cita del orbe que acogió la ciudad de Nur-Sultan, Kazajistán, el pasado mes de septiembre.

Con su corona en territorio kazajo, el destacado deportista cubano sumó 108 votos por su segunda presea dorada a ese nivel, en un palmarés que incluye el cetro universal en Las Vegas 2015.

