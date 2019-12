Valoran de satisfactorios resultados de jugadores de Hockey sobre Césped

La Habana, Cuba. – Los jefes de los colectivos técnicos de las preselecciones nacionales de Hockey sobre Césped, valoraron de satisfactorios los resultados de los hockeístas de uno y otro sexo, que participaron en los Juegos Deportivos Cerro Pelado.

Al concluir las competencias los entrenadores expresaron que los objetivos fundamentales fueron cumplidos, pues los equipos Rojo y Azul, de cada sexo, demostraron mucha rivalidad dentro de la cancha sintética, lo que permitió medir el estado físico y las cargas de entrenamiento.

Los juegos fueron inaugurados el anterior 3 de diciembre y concluyeron este miércoles, en los centros nacionales con sede en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado.

En la fiesta multideportiva se compitió en 25 deportes, con la participación de mil atletas, evento que se realiza anualmente en el mes de diciembre.

