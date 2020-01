Un vistazo al mundo del fútbol

El delantero galés Gareth Bale es hoy baja casi segura para el próximo partido del Real Madrid, el domingo ante el Valladolid, como parte de la jornada 21 de la Liga española de fútbol.

Bale, de 30 años de edad, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en la victoria 3-1 del plantel merengue durante el duelo de Copa de Rey ante Unionistas de Salamanca, y todavía se desconoce el nivel de gravedad de la lesión.

Mientras, “Piñera, asesino igual que Pionochet”, se ha convertido en estribillo recurrente de los hinchas en los partidos de la Copa Chile, en rechazo al mandatario, como quedó demostrado la víspera en la sureña ciudad de Temuco.

Al comienzo del partido entre los equipos Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Germán Becker, los más de 12 mil asistentes, pertenecientes a las eternas hinchadas rivales, olvidaron sus diferencias para entonar a coro la mencionada frase.

