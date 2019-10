Todo listo para debut cubano en Mundial Juvenil de Ajedrez

India. – Los cubanos Carlos Daniel Albornoz y Roxángel Obregón conocen sus primeros rivales en el Mundial Juvenil de Ajedrez, que mañana activará sus rondas en la India.

El vigente campeón nacional, Albornoz, dueño de 2 mil 581 puntos ELO, iniciará este miércoles su agenda enfrentando al local Sankalp Gupta, a quien aventaja por más de 200 unidades.

Roxángel llega con 2 mil 267 puntos ELO, y debutará mañana frente a la georgiana Elene Tsotsonava, una rival a la que aventaja por más de 250 unidades ELO.

Albornoz es el quinto en el escalafón inicial entre hombres, y Roxángel ocupa la plaza 22, para ambos será un fortísimo reto debido a su falta de juego ante rivales europeos y asiáticos; los torneos se jugarán a 11 rondas.

