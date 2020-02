Sigue con paso victorioso en Europa saltador cubano

Francia. – El saltador de altura cubano Luis Enrique Zayas siguió con su paso victorioso en Europa, al triunfar en el mitin élite de atletismo en salas techadas de Val de Reuil, en Francia, donde logró marca de 2, 24 metros.

Aunque ahora quedó por debajo de su mejor marca de la presente temporada, Zayas mantuvo su racha ganadora en una competencia celebrada el viernes, en la que el mexicano Edgar Rivera ocupó el segundo.

Campeón de los Juegos Panamericanos de Lima, el santiaguero estuvo menos efectivo que en sus anteriores presentaciones, e incluso comenzó la competencia en una altura más baja que en Eslovaquia.

El cubano iba a ser uno de los 7 de nuestro país en el Campeonato Mundial bajo techo de Nanjing, China, pero ante la posposición de la cita solo completará los 3 mencionados certámenes y continuará su preparación para la Copa Cuba de marzo.

