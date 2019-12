Serie Nacional de Béisbol con alta tensión

La Habana, Cuba. – Una pugna directa por la cima destaca entre las subseries que inician hoy en la Serie Nacional de Béisbol, la de los líderes santiagueros frente a los camagüeyanos, ubicados ahora en la tercera plaza, a un triunfo y medio de la punta en la tabla de posiciones.

Junto a los camagüeyanos aparecen sus vecinos tuneros, que reciben a Matanzas, segundos del escalafón, para desafiarse en pos de alcanzar la vanguardia; por su parte, los Industriales visitan a los cienfuegueros en pugna para no ubicarse en el sótano.

Yordanis Samón lidera el average ofensivo con 462, y también el slugging, la estadística de más frecuente poder al bate; Edilse Silva tiene 14 jonrones, y Yusniel Ibañez 67 remolques.

Entre los lanzadores, Yamichel Pérez exhibe 11 victorias, Carlos Juan Viera acumula 70 ponches y el mejor promedio de carreras limpias con 2,22; y Carlos Santana tiene 14 salvamentos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.