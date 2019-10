Regresa el béisbol a la atención de Cuba

La Habana, Cuba. – Después de una semana sin actividad competitival, este domingo los 6 equipos clasificados a la segunda etapa de la actual Serie Nacional de Béisbol saldrán al terreno, en busca de la siempre agradable primera victoria.

En el parque Latinoamericano, comenzando a las 02:00 de la tarde, como en los restantes, los Industriales se verán las caras con los actuales campeones nacionales, Las Tunas, Anglada podría utilizar como abridor al pinareño Erly Casanova y Pablo Civil pudiera colocar a su estelar Yoelkis Cruz.

Santiago de Cuba sostendrá un duelo con Matanzas, estos últimos ansiosos de vengar la barrida que recibieron en el Guillermón Moncada; para lo cual Armando Ferrer tiene al veterano Jonder Martínez descansado, mientras Eriberto Rosales le echaría mano a Alberto Bisset.

Por último, en un Cándido González, que se ha repletado de punta a punta, Camagüey saldrá dispuesto a vencer a Cienfuegos con Frank Luis Medina y Dachel Duquesne como posibles abridores.

