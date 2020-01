Presidente del INDER visita instalaciones deportivas de Sancti Spíritus

Sancti Spíritus, Cuba. – Osvaldo Vento Montiller, presidente del INDER realizó una visita a instalaciones deportivas de Sancti Spíritus, como parte de la comitiva gubernamental que encabezó el mandatario cubano Miguel Díaz Canel-Bermúdez.

El recorrido de Vento Montiller se inició por la Dirección Provincial de Deportes, donde resaltó la cultura del detalle del entorno, y su imagen acorde a los valores que defiende el deporte, una de las mayores conquistas de la Revolución.

En su visita por las academias de boxeo y ciclismo, el dirigente felicitó a los entrenadores y púgiles por el segundo lugar alcanzado en el Torneo Nacional Playa Girón, así como a los pedalistas tres veces campeones consecutivos del Clásico Guantánamo-La Habana.

Otro de los momentos del recorrido incluyó el compartir con softbolistas que se entrenan para venideros torneos, y los llamó a continuar la preparación con disciplina y dedicación.

