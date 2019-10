Preparativos para Convención deportiva

La Habana, Cuba. – Los pasos previos a la VIII Convención Internacional de Actividad Física y Deportes, Afide 2019, avanzan según lo previsto por sus organizadores.

La cita está pactada del 11 al 15 de noviembre en el habanero Palacio de Convenciones, sesionará bajo el lema Deporte Sostenible para Todos, y prevé un amplio y variado temario concebido para propiciar el intercambio de experiencias al más alto nivel.

Está diseñado un programa de visitas para acercar a los delegados a expresiones concretas de la actividad física en la base.

En cuanto a los recorridos destinados a socializar el quehacer de la Isla en los diferentes ámbitos de los temas a tratar en el evento, quedó definido que abarcarán centros de la educación preescolar, primaria y especial, la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, el Instituto de Medicina del Deporte, el Laboratorio Antidoping y otras instalaciones emblemáticas.

