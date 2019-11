Preparan acto por el Día de la Cultura Física y el Deporte

Sancti Spíritus, Cuba. – El movimiento deportivo de Sancti Spíritus se alista para acoger la sede del acto nacional por el Día de la Cultura Física y el Deporte, para celebrarse el 18 de este mes en el Polideportivo Yayabo, a partir de las 8 de la noche.

En el aniversario 58 de la nominación por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz como Día de la Cultura Física y el Deporte, se efectuará en la Plaza Cultura de Los Olivos del territorio espirituano y sus zonas aledañas, un gran festival deportivo-recreativo.

Incluirá las principales manifestaciones que se practican en la provincia, y que promoverá la participación popular, y de atletas y trabajadores de los diferentes combinados y escuelas.

Por los resultados integrales durante el actual año, Sancti Spíritus mereció la sede de la celebración nacional por el 19 de noviembre, Día de la Cultura Física y el Deporte.

