Osleni Guerrero irá por boleto a la final en torneo de bádminton

República Dominicana. – El cubano Osleni Guerrero buscará su boleto a la final del X Open de bádminton en República Dominicana, torneo que se extenderá hasta mañana sábado y en el que intenta retener el título del último año.

Guerrero, subcampeón de los Juegos Panamericanos de Guadalajara y medallista de bronce en Toronto, enfrentará en una de las semifinales a un viejo conocido de duras batallas, el guatemalteco Kevin Cordon, primero en el organigrama competitivo.

Para llegar a esa instancia, el mejor badmintonista de Cuba venció este jueves en los cuartos de final al estadounidense Howard Shu, con marcadores de 21 a 17 y 21 a 15.

La última vez que se vieron net por medio a finales del mes de abril, el cubano salió airoso en la discusión del oro en el Campeonato Panamericano de bádminton con sede en Aguascalientes, México.

