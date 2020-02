Optimista pesista cubano tricampeón de Copa Mundial

La Habana, Cuba. – Un buen inicio de año y el objetivo de mejorar rumbo a las Olimpiadas de Tokio, enfatizó en declaraciones a la prensa el pesista Olfídes Sáez, ganador de tres medallas de oro en la Copa Mundial de Roma, Italia, en enero último.

Sáez señaló que ese resultado es un excelente comienzo de temporada y demuestra un buen nivel, además, continúa bien la preparación para potenciar la fortaleza física.

El cubano resultó campeón en arranque, envión y biatlón en la categoría de 89 kilogramos en la Copa Mundial de Roma, certamen válido para el escalafón clasificatorio olímpico en pos de la cita estival de este año en la capital de Japón.

El cienfueguero de 25 años lideró el arranque con 163 kilogramos y el envión con 196 kilogramos, para un biatlón de 359 kilos, según la Federación Internacional de Halterofilia.

