Matanzas empareja serie de comodines

La Habana, Cuba. – Una excelente labor de Yoannys Yera durante 7 capítulos en los que sólo permitió 4 jits, guió el triunfo por nocao de Matanzas frente a Sancti Spíritus 11 carreras por cero, para igualar a una victoria está serie de comodín. en la Serie Nacional de Béisbol.

Los matanceros ganaron como anfitriones para beneplácito de los presentes en el estadio Victoria de Girón, donde exhibieron una amplia ofensiva en la cual asumió protagonismo Erisbel Arruebarruena con un vuelacerca.

El tercer y decisivo juego para definir quien avanza a la segunda fase de la Serie Nacional de Béisbol iniciará hoy a las 10:00 de la mañana; Jonder Martínez debe abrir por los locales, mientras que Yankiel Mauri o Pedro Álvarez lo harán por los espirituanos.

También hoy, pero a las 02:00 de la tarde, se realizará el segundo choque entre Industriales y Granma, los lanzadores para las aperturas deben ser Bryan Chi por los habaneros y Leandro Martínez por los orientales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.