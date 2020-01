Matanzas a un paso de la corona beisbolera

Cuba. – Los Cocodrilos de Matanzas dominaron 5 carreras por 3 a los Toros de Camagüey, para lograr su tercera victoria en la final de la Serie Nacional de Béisbol, y ubicarse a sólo un triunfo de ganar el máximo trofeo.

Yamichel Pérez brilló nuevamente desde la lomita, para lograr su primera conquista en la postemporada junto a tres salvamentos, lanzó 8 innings con 2 permitidas; cerró Yosvany Torres.

Los Cocodrilos abrieron la cuenta ante Frank Luis Medina en el tercer episodio, víctima de 7 jits y de mala defensa, esta última, razón por la que marcaron las 2 primeras anotaciones.

Ya en el séptimo capítulo, los saurios tomaron ventaja de 5 por 2, con jonrón de César Prieto frente a Medina y luego 4 jits ante Yadián Martínez; mañana, los Cocodrilos pudieran celebrar la corona con un cuarto partido de felicidad, al cual se opondrán los Toros de la Llanura.

