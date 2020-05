Más cubanos avanzan en Torneo Iberoamericano Online de Ajedrez

La Habana, Cuba. Los Grandes Maestros Lelys Martínez y Yasser Quesada, avanzaron hasta el cuadro principal del I Torneo Iberoamericano Online de Ajedrez, que este sábado cerró su segmento clasificatorio.

Lelys cruzó esa fase preliminar después de sus tres triunfos frente a la peruana Ingrid Aliaga, mientras que Yasser redondeó similar desempeño frente a la dominicana Patricia Castillo.

Hoy arrancarán los pulsos entre los mejores 64 jugadores del certamen, y en esta etapa estarán también otros destacados cubanos como Isán Ortiz, Omar Almeida, Yusnel Bacallao, Luis Ernesto Quesada, y la campeona nacional femenina Lisandra Ordaz.

Este nuevo tramo del torneo, que se juega de forma virtual debido al aislamiento impuesto en el mundo por la pandemia de COVID-19, se desarrollará con duelos de seis partidas, y avanzará el primero en llegar a tres y media unidades.

