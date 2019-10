Marabana se acerca

La Habana, Cuba. – La principal carrera de maratón en Cuba, Marabana, arrancará en su edición 33 el próximo 10 de noviembre a las 6 y 30 de la mañana, en las inmediaciones del hotel Parque Central, de La Habana.

De acuerdo con los organizadores de la carrera, se han inscrito mil 185 corredores foráneos de 62 países, y 3 mil 160 cubanos, para una cifra superior a los 4 mil atletas.

En los 21 km estarán mil 635 andarines, con preponderancia de locales (mil 69), quienes igualmente son mayoría en la lid de 10 km.

Cada vez son más los foráneos concurrentes, con un crecimiento de 519 con respecto a la anterior, a pesar de la política de bloqueo y asedio que mantiene el gobierno de Estados Unidos.

