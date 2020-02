Luchadores cubanos van hoy por el oro en torneo internacional

La Habana, Cuba.- Los gladiadores cubanos del estilo libre tratarán de conquistar hoy 9 de los 10 títulos en la despedida de la edición 53 del Torneo Internacional de lucha Cerro Pelado-Granma, con sede en el coliseo de la Ciudad Deportiva.

Entre los luchadores de Cuba con opciones reales de agenciarse la corona aparecen Reineri Andreu, Alejandro Valdés, Geandry Garzón, Yurieski Torreblanca y Oscar Pino, entre otros

La categoría de los 70 kilogramos será la única sin finalista de nuestro país, debido a que 2 luchadores estadonidenses se abrieron camino a la porfía por la corona dejando en la batalla por el bronce al joven de la Isla Orislandy Perdomo.

Hasta el momento, los luchadores cubanos han obtenido 10 títulos, 6 conquistados por los hombres de la especialidad grecorromana, mientras los 4 restantes lo alcanzaron las féminas del estilo libre.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.