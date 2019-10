Liga Masculina de Balonmano con relevancia en la formación

La Habana, Cuba. – La Comisión Nacional de Balonmano tiene lista la próxima edición de su Liga Masculina, que iniciará el 4 de diciembre en Villa Clara.

La afectada situación del combustible debido al Bloqueo estadounidense obligó a la reducción del calendario de tres fases a sólo una con la participación de 6 equipos, los anfitriones, Granma, Matanzas, Holguín, La Habana y los campeones santiagueros.

Los equipos se enfrentarán todos contra todos a una sola vuelta, sólo 5 juegos, más los 2 para los choques por medallas; corta agenda distante de lo necesario para convertir la lid en espectáculo popular.

La brevedad apenas brindará la oportunidad de desarrollo y visibilidad a talentos recién salidos de la categoría juvenil, en pos de incluirse en la preselección nacional, de la cual sólo 4 hombres estarán en la Liga, el resto juega en el exterior.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.