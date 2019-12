Las Tunas en la cima de la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Hoy inician, con doble cita, los desafíos entre Santiago de Cuba y Camagüey, y Cienfuegos ante Industriales, este último a la expectactiva de un triunfo que le brinde el último pase a las semifinales.

Este domingo los tuneros asumieron la vanguardia en solitario de la Serie Nacional de Béisbol tras derrotar 8 carreras por 6 a los matanceros, a pesar de los jonrones de Ariel Martínez, Eduardo Blanco y también de Yurisbel Gracial en su debut en el torneo.

Por la tanda de los tuneros otra vez fue bujía Yordanis Alarcón, con par de inatrapables, incluido un vuelacera, cosecha que ahora aumentó su liderazgo en average con 385, y en carreras impulsadas con 84.

El éxito fue al expediente de Alberto Pablo Civil, quien apenas retiró a un rival, mientras que Yoalkis Cruz sigue aportando en su nueva función de cerrador, al acuñar el cuarto salvamento en las últimas DOS semanas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.