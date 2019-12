La lluvia protagonista en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – La lluvia no dejó este jueves avanzar la agenda de la Serie Nacional de Béisbol y dejará secuelas hoy, con impacto aún por definir, pero al menos la subserie entre Santiago e Industriales terminará este viernes con una deuda en su calendario.

Apenas un juego tuvo sentencia este jueves, pues quedó sellado el desafío entre Cienfuegos y Las Tunas con ventaja de 2 carreras por una para los orientales monarcas; pero Matanzas aprovechó y sumó un crédito muy valioso.

Los matanceros, terceros del escalafón, se alejaron a 3decisiones de los santiagueros, ubicados en la quinta plaza; los matanceros blanquearon 4 carreras por cero a Camagüey, guiados por 3 jits de Erisbel Arruebarruena, incluido un jonrón.

Noelvis Entenza obtuvo la conquista en labor de 6 entradas con apenas 4 inatrapables, mientras que Yaniel Blanco lanzó 3 innings sin complicación alguna; Frank Luis Medina sufrió el revés.

