Jugadores cubanos se proclaman campeones en béisbol de Japón

Japón. – Los cubanos Alfredo Despaigne, Yurisbel Gracial y Liván Moinelo se proclamaron campeones con los Halcones de Softbank dentro de la Liga Profesional de Béisbol de Japón.

Softbank superó 4 a 3 al Gigante de Yomiuri en el Tokio Dome para cerrar 4 a 0 la serie final, con destaque para el matancero Gracial, autor de dos hits en 4 veces al bate, incluido un jonrón y tres empujadas.

Por su parte, Despaigne terminó la noche de 4-1 y el lanzador zurdo Moinelo permitió un imparable, sin carrera en 1, 1 entradas, mientras el dominicano Robert Suárez no tuvo una buena salida al soportar dos rayas e igual número de inatrapables en una entrada de actuación.

De esta manera, los Halcones de Softbank sumaron su tercer trofeo consecutivo y tomaron revancha del último enfrentamiento entre ambas franquicias en el año 2000.

