Idalis y Silva lideran judocas cubanos al Grand Slam

La Habana, Cuba. – Idalis Ortiz e Iván Silva lideran los 11 judocas cubanos que competirán del 21 al 23 próximos en el Grand Slam de Dusseldorf, Alemania, certamen que tiene inscritos atletas de 121 países.

Ortiz, multimedallista en citas del orbe y bajo los 5 aros en más de 78 kilogramos, y puntera de los dos listados de su división, aparece entre las grandes favoritas para subir a lo más alto del podio.

Silva tiene grandes posibilidades de presea, porque es dueño de la plata del planeta en Bakú, el oro y la plata en los Juegos Panamericanos de Lima y Toronto, y actualmente es el tercero en la zona de clasificación para la capital japonesa.

Para el domingo 23 está previsto el cierre de las acciones del certamen con las de 78 kilos y superiores en el femenino, así como los encuentros de 90 y más de 100.

