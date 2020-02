Gladiadores al colchón en Torneo de Lucha

Cuba. – Concluida la competencia femenina, desde hoy saldrán al colchón los hombres del estilo libre en la edición 53 del Torneo Internacional de Lucha Cerro Pelado-Granma, que acoge La Habana hasta mañana.

Julio Mendieta, jefe de entrenadores del equipo cubano, declaró que van a presentar a los mejores luchadores, en lo que será un ensayo con vistas al torneo preolímpico de ese deporte con sede en Canadá, el venidero mes de marzo.

Agregó que solo tiene dudas con la presencia de Yowlys Bonne, de los 61 Kilogramos, campeón mundial en Budapest, Hungría, en 2018, debido a algunas molestias físicas del experimentado atleta.

Hasta el momento, los luchadores cubanos suman 10 cetros en el Torneo Internacional de lucha Cerro Pelado-Granma, unidos los 6 que se agenciaron con anterioridad los hombres de la especialidad grecorromana.

