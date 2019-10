Fútbol cubano extiende suspenso de la Liga

La Habana, Cuba. – El fútbol es uno de los deportes con agenda afectada en Cuba durante el último trimestre del año, su calendario pospuesto se debe a los ajustes económicos motivados por el bloqueo estadounidense.

El torneo Apertura, según el nuevo formato de competencias, debía empezar el sábado 19 de octubre, pero las trabas y daños en el suministro de combustible motiva un retraso con supuesto inicio el 9 de noviembre.

Oliet Rodríguez, comisionado nacional, declaró a Radio Reloj que aun no hay certeza para el comienzo de la temporada; no obstante defiende el concepto de salvar la liga integralmente antes que la opción de acortar la ruta.

Otro punto negativo es que los equipos tienen que estirar el ciclo de preparación; además, resulta obligado acomodar la agenda para el torneo Clausura, con inicio previsto en enero.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.