Final del béisbol cubano, activo el sexto juego

Camagüey, Cuba. – En estos momentos se desarrolla el primer tercio en el sexto desafío de la final del béisbol cubano, fiesta con escenario en el estadio Cándido González, sede de Camagüey.

Los Toros buscan igualar la serie a tres victorias, mientras que los Cocodrilos de Matanzas sólo necesitan un éxito para reinar, y por fin alzar el trofeo de campeones luego de tres finales en la última década.

Yosimar Cousín asume la apertura, un lanzador al que los matanceros casi nada han podido batear luego de su labor en el segundo choque de la Final, y luego en el salvamento espectacular del último jueves, pero ya César Prieto inició contándole un jonrón.

Por los Cocodrilos le plantea duelo Noelvis Entenza, de aceptable función en el segundo juego de este choque; la defensa puede ser un factor clave en este juego, luego de varias imprecisiones; sigan los detalles junto a nosotros.

El equipo de Matanzas ya tomó ventaja de 2 carreras por 0 frente al abridor Yosimar Cousín, gracias a jonrones de César Prieto y Erisbel Arruebarruena en el primer y segundo capítulo, respectivamente; ahora lanza Yariel Rodríguez.

Por los Cocodrilos le plantea duelo Noelvis Entenza, de aceptable función en el segundo juego de este choque; la defensa puede ser un factor clave en este juego, y también la actuación de los relevistas.

