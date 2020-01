Final del béisbol cubano, activo el quinto juego

Matanzas, Cuba. – El quinto juego de la final beisbolera ya se desarrolla en el estadio Victoria de Girón, escenario donde los Cocodrilos de Matanzas buscan la cuarta victoria que les permita alzar el trofeo de campeones.

Los saurios fueron los más ganadores como locales en la Serie y en la postemporada sólo han brindado fiesta a los miles de espectadores que asisten a su casa, primero en semifinales contra Las Tunas, y ahora en los últimos dos juegos frente a Camagüey.

Los saurios tienen altísimas probabilidades de imponerse hoy, y para ello mandaron a la lomita a Freddy Asiel Álvarez, que reedita su duelo del primer choque final ante Lázaro Blanco.

Matanzas pudiera celebrar esta noche, 29 años después de su última corona bajo el nombre de Henequeneros; en oposición tienen a los Toros de Camagüey desesperados e impetuosos por seguir con vida.

En estos momentos se desarrolla el primer tercio del quinto juego en la final beisbolera, y los Toros de Camagüey ganan 2 por 0, en plena misión por impedir el título de Matanzas.

Los Toros de Camagüey siguen con ventaja en el quinto juego en la final beisbolera; terminado el primer tercio del choque, ganan 5 por 0, en plena misión por impedir el título de Matanzas.

Los Toros de Camagüey siguen con ventaja en el quinto juego en la final beisbolera; ya se desarrolla la segunda mitad del choque y ganan 7 por 0.

Los Toros de Camagüey ganan 9 por 0 a Matanzas en el quinto juego en la final beisbolera, cuando ya se desarrolla el último tercio del choque.

Los camagüeyanos abrieron el partido anotándole dos veces a Freddy Asiel Álvarez con jits de Loidel Chapellí Zulueta, Leonel Segura, Alexander Ayala y Yoelquis Guibert, y en el tercer episodio anotaron 3 ante Freddy y el relevista Naykel Cruz, con imparables de Leslie Anderson y Yanmichel Flores.

En el sexto inning el rebaño de Miguel Borroto anotó otras 2 rayas con protagonismo de Alexander Ayala y Leslie Anderson; y en el séptimo capítulo añadieron 2 impulsadas por Santiago Torres y por Ayala.

Lázaro Blanco ha fabricado una gran apertura, con apenas 3 jits; los Toros se acercan a su segundo crédito en la final contra 3 derrotas, parece que habrá regreso a Camagüey.

