Final del beisbol cubano, activo el cuarto juego

Matanzas, Cuba. – Ya se desarrolla el cuarto desafío entre los Cocodrilos de Matanzas y los Toros de Camagüey, pretendientes a la corona del béisbol cubano.

En su estadio Victoria de Girón, repleto con más de 20 mil espectadores, los saurios tienen la oportunidad de acercarse a solo una victoria de obtener el título, mientras que los camagüeyanos buscan igualar la serie a dos triunfos por bando.

El pitcher más ganador del torneo, Yamichel Pérez, abre por los anfitriones, un hombre que dominó en par de ocasiones a los Toros durante la clasificación; el duelo se lo presenta Frank Luis Medina, a quien los Cocodrilos le han bateado muy poco en la lid.

Una clave ha influido en varios de los resultados, la mala defensa, algo que buscarán evitar; Matanzas necesita el despertar de César Prieto y de Arruebarruena; Camagüey el de Leslie Anderson y la tanda baja.

Ya se desarrolla la segunda mitad del cuarto desafío entre los Cocodrilos de Matanzas y los Toros de Camagüey, pretendientes a la corona del béisbol cubano.

Los saurios y el rebaño marchan igualados a 2 carrreras, marcador del espectáculo que mantiene a los anfitriones cerca de su tercer éxito, y a los camagüeyanos a punto de igualar la serie a 2 triunfos por bando.

Frank Luis Medina se mantiene en la lomita por los Toros, víctima de 6 jits y de mala defensa, esta última, razón por la que marcaron par de veces en la tercera entrada; Eduardo Blanco ha sido su mayor verdugo.

El pitcher más ganador del torneo, Yamichel Pérez, abrió por los anfitriones, y le marcaron 2 carreras en el quinto episodio tras doblete de Yendry Téllez, más jits de Santiago Torres, Yorbis Borroto y error de Arruebarruena; antes de eso sólo le había dado un jit.

Ya se desarrolla el octavo inning del cuarto desafío entre los Cocodrilos de Matanzas y los Toros de Camagüey, pretendientes a la corona del béisbol cubano.

Los saurios tomaron ventaja de 5 por 2 en el séptimo capítulo, entrada donde quebraron el empate gracias a jonrón de César Prieto, y luego llegaron 4 jits seguidos frente al relevista Yadián Martínez.

Los Cocodrilos abrieron la cuenta ante Frank Luis Medina en el tercer episodio, víctima de 6 jits y de mala defensa, esta última, razón por la que marcaron las dos primeras anotaciones.

El pitcher más ganador del torneo, Yamichel Pérez, sigue lanzando por los anfitriones; le marcaron 2 carreras en el quinto episodio tras doblete de Yendry Téllez, jits de Santiago Torres y Yorbis Borroto, más error de Erisbel Arruebarruena.

