Falleció Miguelina Cobián, una de las mejores velocistas de Cuba

La Habana, Cuba. – Ha muerto Miguelina Cobián, descansen en paz sus restos heroicos, informó este domingo Alberto Juantorena a través de su perfil en la red social Facebook.

La Gacela Oriental nació el 19 de diciembre de 1941 en Santiago de Cuba. Fue captada a los 18 años por el corredor checo Emil Zatopek, quien la entrenaba en los terrenos del Coliseo de la Ciudad Deportiva.

La primera competencia de Miguelina Cobián Hechavarría fue en el carnaval de relevos de Holguín en 1960. Se destacó como una de las mejores velocistas cubanas de Centroamérica, el Caribe e Iberoamérica en ese año. Posteriormente prosiguió desarrollándose como corredora y durante ocho años se ubicó entre las 20 mejores velocistas del mundo, desde 1963 hasta 1970. Debutó internacionalmente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Kingston 1962, donde obtuvo medalla de oro en 100 metros y plata en el 4×100.

Fue la primera atleta cubana en acceder a una final olímpica, quinta en 100 m en Tokio 1964 y octava en México 1968. Integró el 4 x 100 que alcanzó medalla de plata en los XIX Juegos Olímpicos México 1968. Segunda atleta cubana y del continente que más medallas ha obtenido en juegos regionales con catorce trofeos, ocho en Juegos Centroamericanos y del Caribe y seis en Juegos Panamericanos.

Única velocista del área en obtener tres medallas de oro consecutivas en prueba de velocidad, en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En 1970 en Ciudad de Panamá realizó la última competencia, pues sufrió una lesión que le impidió participar en los Juegos Panamericanos en Cali 1971 y en los Juegos Olímpicos de Munich 1972, por tal motivo La Gacela Oriental decidió retirarse de las pistas.

Tras su retiro trabajó como entrenadora de atletas escolares y juveniles en las Escuelas de Iniciación Deportivas y la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético hasta su jubilación.

Con motivo de los XIV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se efectuaron en la Habana 1982 fue seleccionada para integrar el Comité de Honor de dicha competencia.

En noviembre del año 2005 fue exaltada al Salón de la Fama de la Confederación Centroamericana y del Caribe.

