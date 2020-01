Espadachín de Cuba a dura prueba en Grand Prix de Doha

Doha, Catar. – El espadachín cubano Yunior Reytor tendrá desde mañana una dura prueba competitiva en el Grand Prix con sede en Doha, Catar, hasta el día 26, en el que intentará seguir sumando puntos para el ranking mundial.

Reytor, medallista de plata en la Copa del Mundo Peter Bayonki que acogió Vancouver, Canadá, en 2017, se estrenó la presente temporada incluyéndose en la tabla de 64 tiradores en la Copa del Mundo de espada organizada en Heidenheim, Alemania.

En ese certamen, celebrado a principios del actual mes de enero, el esgrimista de Cuba venció en cuatro de los cinco combates de la ronda preliminar, para luego superar 15-8 al español Diego Calderón, y en la etapa de 128 al ruso Pavel Sukhov por 15-12.

En Doha sería necesaria una buena actuación en su afán de ganar más puntos para el escalafón de la Federación Internacional de Esgrima, que otorga las plazas a los mejores posicionados por cada uno de los continentes.

(Con información de la ACN)

