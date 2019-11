Equipo Cuba pierde ante Venezuela en preparación para Premier 12

La Habana, Cuba. – El equipo Cuba de béisbol perdió hoy con la selección de Venezuela su último tope de preparación rumbo al Premier 12, al caer con pizarra de 12 carreras por 6 con derrota para Vladimir García, en el estadio de la ciudad de Taichung, en China Taipei.

Este sábado los cubanos igualaron a 2 carreras con los de China Taipei, juego donde resaltó Alexander Ayala con sus dos jits impulsores; Yariel Rodríguez, Carlos Juan Viera y Raidel Martínez actuaron bien desde la lomita.

En la Serie Nacional de Béisbol Matanzas llegó a 6 victorias seguidas en la segunda fase, y completaron la barrida a Industriales con pizarra de 8 anotaciones por 2 guiados por los lanzamientos de Yosvany Torres; Willian Luis aportó jonrón.

Los tuneros frenaron a los líderes camagüeyanos 8 carreras por 5 con vuelacerca de Félix Carbonell; mientras, Santiago de Cuba dominó a Cienfuegos 15 por 9, batearon cuadrangulares Dayán García, Oscar Luis Colás y Edilse Silva.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.