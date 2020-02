En Cienfuegos campeonatos de pelota vasca

Cienfuegos, Cuba. – La sala Guernica, del frontón, de la ciudad de Cienfuegos, acogerá antes que finalice el año, los campeonatos mundiales de pelota vasca, afirmó Julián García Angulo, secretario general de la Federación Internacional de esa disciplina.

En visita a la urbe del centro sur del país, el directivo ibérico afirmó que ambos eventos dejarán un precedente histórico con la promoción de valores en las jóvenes generaciones, donde estarán presentes las principales figuras atléticas de la disciplina.

García Angulo aseveró que en breve comenzará la reparación capital de la sala Guernica, del frontón de Cienfuegos, renovado hace muchos años y que recibirá próximamente una reanimación total en su estructura.

Indicó que la Federación Internacional de Pelota Vasca colaborará con la parte tecnológica y técnica, mientras que Cuba pondrá la mano de obra, los insumos y las acciones de ingeniería.

