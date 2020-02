Ecos del deporte cubano

Cuba. – La selección cubana logró su cuarta victoria en el Panamericano de Béisbol entre menores de 23 años, nocao de 10 por 0 sobre Argentina, donde el villaclareño Pablo Guillén no permitió carreras ni jit.

El equipo nacional masculino de baloncesto derrotó al de Islas Vírgenes 91 puntos por 64 en la ventana de clasificación a la Copa América, guiado por Yoel Cubilla, Yoanki Mensía y Jasiel Rivero.

Finalizó el Campeonato Nacional Masculino de Hockey, donde los anfitriones avileños retuvieron la corona por sexto año consecutivo al vencer 3 goles por 1 a su similar de La Habana.

Y este lunes las cubanas dominaron 6 goles por 1 a las hondureñas y mantienen esperanzas en las eliminatorias del fútbol femenino sub-20 años en Norteamérica y el Caribe, donde les resta un partido contra República Dominicana.

