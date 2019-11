Dupla cubana de voleibol mantiene invicto en cierre de grupos de circuito playero

Hato Mayor, República Dominicana. – La dupla de Cuba de Yanileydis Sánchez y Lidiannys Echevarría dominó el grupo C en calidad de invicta, al derrotar 2-0 a la de El Salvador, en la penúltima jornada de la novena parada del Circuito de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca) de voleibol de playa.

Con sede en Hato Mayor, República Dominicana, las cubanas lograron su tercera victoria al hilo en el apartado con parciales de 21-13 y 21-16 ante Kathya Vásquez y María Fernández en 43 minutos de juego.

De esa forma, Sánchez y Echevarría avanzaron a los cuartos de finales, etapa en la que esta tarde-noche toparán con la del país anfitrión, integrada por Julibeth Payano y Michelle de la Cruz.

Según el sitio web de Norceca, Payano y Michelle terminaron en el segundo lugar del segmento D, con balance de dos ganados y uno perdido, al vencer 2-0 (21-18 y 23-21) a las puertorriqueñas María González y Bianca Torres.

En el otro partido de la llave C, la dupla canadiense de Alexandra Paletto y Megan Nash, segunda con dos triunfos y un revés, superó por no presentación de las locales Bethancourt-Amparo, cuartas y últimas (0-3), detrás de Vásquez y Vargas (1-2), terceras.

Por el programa, el domingo concluirá el torneo con los partidos de semifinales y finales.

